Convertirse en leyenda en el fútbol no es algo para todos los jugadores, ni siquiera para quienes llegan a jugar en clubes de gran nivel en sus mejores épocas. Muchos de ellos se pierden en el anonimato, y es que ser un jugador top es una proeza que no está al alcance de muchos.

Este es el caso de Richard Eckersley, quien jugó para el Manchester United en el año 2009, compartiendo camerino y entrenamiento con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Edwin Van Der Sar o Rio Ferdinand.

Eckersley venía de las inferiores del club rojo y era de la camada de jugadores, junto a otros de su categoría como el portero alemán Ron Zieler o el defensa Jonny Evans, que Sir Alex Ferguson ponía atención, pues eran posibles recambios de las estrellas que defendían la camiseta de los ‘reds’ esa temporada.

Era lateral derecho y no duró mucho más en Old Trafford, ser recambio de Gary Neville y los mellizos Fabio y Rafael no le permitió destacar mucho, por lo cual fue cedido al Burnley.

Pasó por muchos equipos no tan interesantes como el Manchester United, recalando finalmente en Odlham Athletic. En un partido ante el Doncaster Rovers, el excompañero de CR7 se lesionó al minuto 71. No volvió a jugar más.

“El Oldham no tenía dinero ni aspiraciones. Yo estaba volviendo de una boda, teníamos un bebé recién nacido y le dije a mi mujer que quería dejar el fútbol. Fue un alivio. Tenía suficiente dinero para aguantar seis meses o un año”, relata Eckersley para The Athletic.

Richard Eckersley enfrentando a Jimmy Ryan, exjugador del Liverpool. (Foto: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Ahora el exlateral derecho se encuentra tranquilo en su faceta como comerciante: vende leche de avena. Mientras tanto, Cristian Ronaldo aún juega en el equipo en que debutó, 12 años después, algo que él mismo reconoce como “una locura”.

“Lo he estado pensando todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está de vuelta en el United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al fútbol. Es una locura. Mundos aparte”, aseguró Eckersley.

El exjugador del United busca que su empresa sea la mayor distribuidora de leche en el Reino Unido, nada mal para una organización que ya produce 25 mil litros de esta nutritiva bebida al mes.

“Tenemos nuestra propia casa, nuestro jardín, plantamos nuestra propia comida. Es como un pueblo sin carreteras. Es una comunidad de unas 40 personas. Todo es vegetariano y 100% orgánico... Quién sabe ¿Quizás el Manchester United la tendrá guardada en sus neveras algún día?”, detalla.

Richard Eckersley compartió equipo sub-18 junto a jugadores como Ron-Robert Zieler, Daniel Drinkwater y Danny Welbeck. (Foto: John Peters/Manchester United via Getty Images)

