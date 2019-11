Alucinante. Con apenas 14 años sobre su espalda, el nombre del joven defensor del Ajax, David Easmon, vio la luz este lunes luego de los ‘Tulipanes’ compartieran una imagen de él destacando su gran temporada con la categoría Sub 15 del equipo. Sin embargo, lo que llamó la atención del mundo no fueron ni sus números ni jugadas, si no mas bien su sorprendente físico.

Aunque no se conoce mucho sobre esta promesa del fútbol holandés, ‘Globoesporte’ señala que David Easmon mediría nada más y nada menos que 1.90 metros, una cifra más que increíble para su corta edad. Este fin de semana, además, Easmon asistió y anotó un gol en la victoria del Ajax sobre el Sparta Rotterdam por 6-2. En total, el jugador ya acumula diez partidos y dos anotaciones.

¿Qué más se sabe sobre el ‘pequeño’ David? Según diversos medios, Easmon es de ascendencia africana y de nacionalidad holandesa y milita en el Ajax desde hace ya varios meses. Al revisar sus datos en la web oficial del club campeón de la Eredivisie no se pudo corroborar la fecha exacta de su nacimiento, pero sí se observó un evidente error al tenerlo anotado con la fecha de 01/01/1970.