Daniel Alves concedió su primera entrevista a los medios desde que, preventivamente, fuera preso en Barcelona este 20 de enero por la denuncia de violación que lo mantiene recluido en el penal Brians II.

Como se sabe, sobre el brasileño recae una investigación por abuso sexual contra una joven en la discoteca Sutton en España quien, tras la supuesta agresión denunció al ex lateral derecho del Barcelona.

Sobre este caso, Alves rompió su silencio en una entrevista a La Vanguardia y afirmó que “todo lo que pasó y no pasó sólo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño de la discoteca”.





Dani Alves dio su versión sobre denuncia de violación:





“Pasaron unas jóvenes y las invitamos”

“Nosotros llegamos al Sutton, a la mesa que nos asignaban con frecuencia y, como siempre, se acercó el responsable del VIP para preguntarnos si queríamos conocer a alguna chica. Eso pasaba siempre que no iba con mi mujer”.

“Le dije que sí y primero se acercaron dos chicas, pero nos incomodó que quisieran tomar fotos y les pedimos que se fueran. En ese momento pasaron otras jóvenes frente a nuestra mesa y nos miraron y nosotros también a ellas”





“La puerta siempre estuvo abierta”

“Le pedimos al camarero que les preguntaran si querían acercarse y vinieron. Nosotros teníamos champagne y les ofrecimos pedir cualquier cosa que quisieran. La señorita con la que tuve el problema empezó a bailar muy pegado a mi”.

“No nos besamos, ni nada, pero era evidente -por los movimientos y las miradas- que había una atracción y yo le propuse ir al baño. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir”.

“La puerta estuvo abierta en todo momento. Podría haberse ido, porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro (…) y el rasguño que ella tiene es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación”.

“No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la forcé en el baño. Tengo la conciencia tranquila. Nunca le he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”.





“La perdono”

“A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. ¿A la víctima? Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal… Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido”.

“Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono”.





VIDEO RECOMENDADO: