Cruzeiro vs. Deportivo Lara EN VIVO vía Fox Sports 3 por la Copa Libertadores

Cruzeiro vs. Deportivo Lara EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles, desde las 5:15 de la tarde (hora peruana), en el estadio Mineirão. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 3. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Un Cruzeiro fortalecido y con el refuerzo de Dedé recibe en Belo Horizonte al Deportivo Lara que por la crisis de Venezuela llegará a Brasil sobre el tiempo para el compromiso copero. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del cotejo.

Cruzeiro vs. Deportivo Lara | Horarios del partido:

16:15 horas - México

17:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas - Venezuela, Bolivia

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

20:15 horas - Brasil

22:15 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Tras vencer a domicilio al Huracán de Argentina por 0-1 en el primer partido del grupo B de la Copa Libertadores, Cruzeiro llega al encuentro del miércoles con ventaja sobre Lara, que empató sin goles en casa con el ecuatoriano Emelec.

No obstante, para el entrenador Mano Menezes el hecho de llegar fortalecido no es garantía de triunfo y, aunque sabe que existen las condiciones para lograr un resultado positivo, asegura que "no se gana antes de la hora".

"Vamos creciendo, es la hora de crecer y el miércoles tenemos un juego importante para la Libertadores. Tenemos que agregar lo que construimos y conseguimos en Argentina con una segunda victoria", aseguró el técnico brasileño.

Para el encuentro con Lara, Cruzeiro contará con el zaguero Dedé, una de sus principales referencias y que cumplió la suspensión ante Huracán, pero no tendrá en la cancha al volante Thiago Neves por una lesión en la pantorrilla.

Cruzeiro lidera el grupo B de la Libertadores con tres puntos, seguido del Emelec y del Deportivo Lara, con un punto cada uno.

Cruzeiro vs. Deportivo Lara | Posibles alineaciones:

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Ariel Cabral, Egidio; Henrique, Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho y Rafinha; Fred.

DT. Mano Menezes.

Deportivo Lara: Carlos Salazar; Jefre Vargas, Giácomo di Giorgi, Marcos Miers, Leonardo Aponte; Jorge Yriarte, Jesús Bueno; David Centeno, Lorenzo Frutos, Gonzalo di Renzo; y Jaime Moreno. DT. Leonardo González.

Con información de EFE

