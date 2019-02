Cruz Azul vs. Veracruz EN VIVO ONLINE vía TV Azteca por Clausura 2019 de Liga MX

Cruz Azul vs. Veracruz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 del Clausura de Liga MX, este viernes 22 de febrero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TV Azteca. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tan necesitado uno como otro, Cruz Azul y Veracruz se verán las caras con el objetivo de empezar a cambiar su situación en Liga MX. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Luis de la Fuente.

Cruz Azul vs. Veracruz: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 23 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 23 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 23 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 23 de febrero)

España - 4:00 a.m. (sábado 23 de febrero)



Cruz Azul , del peruano Yoshimar Yotun, no es ni siquiera la sombra de lo que fue en torneo anterior, en el que fue finalista gracias a una solidez defensiva y al buen funcionamiento de todas sus líneas. Actualmente, la 'Máquina Cementera' marcha en el decimocuarto lugar con apenas ocho puntos.

Dos victorias, dos empates y tres derrotas es el saldo de Cruz Azul, que perdió a mitad semana a manos de Alebrijes a Oaxaca y le dijo adiós a la Copa MX. El mal momento ha hecho que, incluso, se hable de una salida del entrenador de Pedro Caixinha.

"Es complicado, pero al mismo tiempo representa para mí el momento que más me reta. Yo no soy una persona de quedarme, de desistir o de decir que no pasa nada más, que todo está perdido", reconoció el portugués luego de la derrota liguera contra Santos Laguna.

Veracruz, por su parte, que cuenta con el peruano Iván Santillán, no es el peor equipo de la Liga MX, si no fuera por Querétaro, que ha perdido todo lo que ha jugado, Los 'Tiburones' marchan en el penúltimo casillero con solo dos unidades.

Pero la tabla de cociente es lo que más mira Veracruz. Y es que es el primer candidato a decirle adiós a la Primera División. Los veracruzanos están el último lugar.

"Esperamos que contra Cruz Azul podamos hacer algo semejante, son rivales y circunstancias diferentes pero con la entrega de los muchachos creo que vamos a llegar", indicó el estratega de Veracruz, Robert Siboldi, motivado por el triunfo de su equipo sobre Mineros en Copa MX.

