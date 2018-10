Cruz Azul vs. América EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el compromiso por la fecha 14 de la Liga MX desde el estadio Azteca, este sábado a las 9:00 de la noche (hora peruana y mexicana), con la transmisión de Televisa. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre 'Águilas' y 'Cementeros' es el más atractivo de la decimocuarta jornada del fútbol mexicano. Sigue las incidencias del minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Colocados en lo más alto de la clasificación, América y Cruz Azul jugarán este fin de semana una edición más del 'Clásico Joven'.

'Águilas' y 'La Máquina' jugarán el partido número 172 de su histórica rivalidad. La balanza se inclina a favor del América con 63 triunfos por 51 del Cruz Azul, además de 58 empates.

A este compromiso, los americanista mandan en la clasificación con 27 puntos, seguida por los celestes que tienen uno menos.

Terminar como líder trae como recompensa la posibilidad de cerrar como local en las eliminatorias de la liguilla por el título y parece que la posición de honor se la disputarán América y Cruz Azul el resto del torneo.

Cruz Azul fue líder en nueve fechas (en la primera y de la quinta a la duodécima), pero las 'Águilas' aparecieron en la jornada anterior para apoderarse de la cima por primera vez en el Apertura.

A pesar de los privilegios que implica terminar la fase regular como primero, para Miguel Herrera, el técnico del América, no es una prioridad. El objetivo era clasificar y eso ya se ha logrado.

"El liderato no me quita el sueño. No es parte de mi pensamiento decir que quiero ser líder sí o sí. Si se da, bienvenido, si no, estar en los cuatro primeros es lo importante", apuntó el DT.

A pesar de que América está avalado por la estadística como el mejor equipo del torneo, Herrera está consciente de que el desempeño de sus dirigidos no tiene satisfechos a sus seguidores.

El juego ante Cruz Azul es la oportunidad de mostrarse como equipo efectivo y espectacular. "Aunque estamos en la parta más alta, no estamos jugando como quisiera la gente o como quisiéramos nosotros, pero estamos trabajando para hacer las cosas cada vez mejor", aseguró Herrera.

Por su lado, la 'Máquina Celeste' tuvo un juego atractivo y logró buenos resultados al inicio de la competencia, pero perdió consistencia en las recientes jornadas. El furor se volvió a encender con el triunfo en la Copa MX ante León que valió el pase a la final.

De vuelta a la Liga, Cruz Azul está comprometido a vencer al América para recuperar el tono de las primeras jornadas y para embalarse de cara a la final de Copa y también afrontar la liguilla.

"Estamos para el doblete y desde luego que nos gustaría regresar al liderato", dijo Jesús Corona, portero de Cruz Azul y una de las figuras de la liga. "El partido contra América será una buena prueba para mostrarle a nuestra afición que estamos para cosas importantes", remató el guardameta.

Cruz Azul vs. América | Horarios en el mundo:

21:00 horas - Perú, Colombia, Ecuador

21:00 horas - México (Televisa)

21:00 horas - Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (Univision, Univision NOW)

23:00 horas - Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay

04:00 horas del domingo - Inglaterra, España, Francia, Italia

Americanistas y cruzazulinos se enfrentarán el sábado en el estadio Azteca con una peculiaridad: Cruz Azul será local.

Inaugurado en 1966, el Azteca siempre ha sido la casa del America y Cruz Azul regresó este año para ser huésped del inmueble por segunda vez. La primera transcurrió entre 1971 y 1996.

Luego de ser local en el estadio Azul durante 22 años, en el verano de 2018 'La Máquina' retornó al Azteca, algo que no fue del agrado de la afición americanista que tendrá que ser reubicada.

Para Miguel Herrera, Cruz Azul debe crecerse como local aunque juegue en la casa compartida. "Ellos tienen que sentirse locales, tienen su vestidor, nosotros tenemos el nuestro. Ahora somos visitantes en el papel y hay que pensar en salir a ganar un partido en cancha ajena", expresó el técnico americanista.

América llega a este partido con la estadística a su favor; de los últimos 10 partidos oficiales ganó siete y empató tres. El triunfo más reciente de Cruz Azul se dio en el hace cuatro años en el torneo Apertura-2014: 4-0.

Cruz Azul vs. América | Posibles alineaciones:

Cruz Azul: Corona, Madueña, Aguilar, Domínguez, Aldrete, Marcone, Baca, Elías, Méndez, Caraglio, Alvarado.

América: Marchesín, Aguilar, Aguilera, Valdéz, Sánchez, Ibarra, Uribe, Rodríguez, Ibargüen, Lainez, Martínez.

Con información de AFP