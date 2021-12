Cruz Azul, el cual es dirigido por el peruano Juan Reynoso, ha comenzado a reforzarse con miras al Clausura 2022 de la Liga MX y además, olvidar la mala campaña del Apertura 2021 en la que fueron eliminados en cuartos de final a manos del Monterrey. Por eso, anunciaron a su primer fichaje: el jugador uruguayo Christian Tabó.

El extremo uruguayo, que llega procedente del Puebla, confesó que el estratega de la ‘Máquina’ lo contactó directamente para que fiche por el equipo. El futbolista reveló que la comunicación que tuvo con el popular ‘Cabezón’ fue un plus para que se anime a estampar la firmar.

“Fue una semana muy difícil porque fueron negociando. A mí Juan (Reynoso) me llama y me dio por venir a Cruz Azul no sólo por la llamada, sino por la institución”, señaló en conversación con TUDN.

Christian Tabó también confesó que uno de su sueños era jugar en un club como los ‘Cementeros’ que es muy popular y reconocido. “Juan insistió mucho y esa fue una de las piezas claves para mi llegada. Después los buenos torneos que veníamos haciendo con Puebla creo que eso fue también fundamental para que Cruz Azul me buscara. Es un equipo grande, esa es la diferencia, creo que ese es el desafío que yo me propuse en mi carrera”, añadió

“El interés estaba desde hace tiempo y yo ya me lo había propuesto, era uno de mis objetivos a largo plazo, llegar a esta institución y en el momento en el que me lo propusieron no lo dudé y vine para acá”, agregó.

Es importante mencionar que Christian Tabó fue dirigido por Juan Reynoso cuando entrenada al Puebla en la temporada 2019-2020.

Bajas oficializadas por Cruz Azul

A través de sus redes sociales, la ‘Máquina’ comunicó que Walter Montoya y Yoshimar Yotún no renovaron contrato con el club. Se rumorea que Orbelín Pineda tampoco seguiría, sin embargo, Cruz Azul todavía no oficializa su salida.

