Arthur Melo pertenece al grupo de futbolistas que ha jugado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, consideramos los mejores del mundo. El brasileño comentó que el delantero de Juventus y el atacante de Barcelona ejercen liderazgo en sus respectivos vestuarios, pero la forma de expresarlo es totalmente diferente debido a la personalidad que poseen ambos.

“Cada uno es tiene su tipo de liderazgo. Messi es un poco más introvertido, pero cuando tiene que imponerse se impone y da la cara. Puede que Cristiano sea un poco más expresivo en sus actitudes, pero es un buen tipo, que protege a todos en el vestuario y cuando tiene que afrontar la bofetada, es el primero en ofrecerse”, declaró en el podcast Gringolanda.

Luego de convivir con los astros, el volante entiende la clave del éxito para que sigan en la cima a pesar de los años. “Realmente, ahora viviendo con ambos, entiendo el éxito, la mentalidad que tienen estos chicos es algo increíble. No se contentan con poco. Siempre quieren más, hacen lo segundo y quieren lo tercero. Sus cabezas son su mayor virtud. El pensamiento, su fuerza mental es increíble”, expresó.

Arthur, la salida de Barcelona

Arthur Melo abandonó el Camp Nou por la puerta trasera y en medio de polémicas. El jugador arribó al club procedente de Gremio con el cartel de promesa. Sin embargo, el mediocampista nunca alcanzó a consolidarse. Entonces, el internacional brasileño terminó en Juventus, donde vive sus primeros meses.

“Hubo más ruido del que me hubiera gustado. Una vez que supe que me iba a marchar, quería hacer las cosas bien. El Barcelona me había dado mucho. Fue el club que me abrió las puertas de Europa, un sueño que tenía desde niño. Un club con una gran historia y con una gran historia de futbolistas brasileños”, declaró en el periódico Marca.

“No sé si se portaron bien, eso siempre es subjetivo y seguro que ellos creen que sí. Es difícil hablar. Yo tengo mi versión, mi historia y me hubiera gustado que alguna cosa hubiera sido diferente, pero igual para ellos todo fue como debía ser. Y seguramente creerán que debieron hacer las cosas como las hicieron”, explicó Arthur.

