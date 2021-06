En el grupo de terror de la Eurocopa 2021, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema pisaron el mismo campo de juego, algo que no había pasado desde que fueron compañeros dentro del Real Madrid, por lo que no dudaron en aprovechar el medio tiempo del duelo para saludarse con un efusivo abrazo. Portugal vs. Francia empataron 2-2 en el Puskás Arena.

Con una sonrisa en el rostro, CR7 salió de la cancha del estadio de Budapest - en el primer tiempo - junto a Karim Benzema. Ambos ganaron cuatro Champions League cuando jugaban juntos en el Real Madrid. Un abrazo y una pequeña conversación para el recuerdo de todos los aficionados blancos.

Además del reencuentro entre ambos delanteros, tanto Cristiano Ronaldo como Karim Benzema fueron las estrellas de cada una de sus selecciones en el último choque del Grupo F por Eurocopa, el cual terminó con la igualdad de 2-2.

Show Player

Por el lado de Portugal, Cristiano Ronaldo marcó los dos tantos de los lusos con dos penales que no pudo detener Hugo Lloris. Cabe destacar que, la primera falta que suscitó el penalti en favor de Portugal, fue cometida por el arquero francés.

Francia también deslumbró con su principal delantero: Karim Benzema. El atacante del Real Madrid que volvió a la selección francesa después de más de cinco años, marcó los dos goles de su país. El primero llegó a través de un penal y el segundo tanto fue a los 47 minutos tras un excelente pase de Paul Pogba.

Este partido no solo fue importante para Cristiano Ronaldo por los dos goles que marcó y por el pase de la Selección de Portugal a octavos de final. El astro de Juventus igualó al iraní Ali Daei como el máximo goleador de selecciones con 109 anotaciones con la camiseta lusa.