Cristiano Ronaldo, Mourinho, Messi y otras figuras del fútbol condenadas por no pagar impuestos | FOTOS

Este martes, José Mourinho se ha sumado a la lista de personajes vinculados al fútbol que fueron condenados por la fiscalía española por cometer delitos contra la Hacienda de ese país al no pagar impuestos. Por otro lado, hay otras estrellas que todavía no conocen sanción.

El pasado mes de enero, Cristiano Ronaldo asistió a Madrid para firmar su condena de dos años de cárcel (pagará una multa de 360 mil euros) y una multa de 18.8 millones. El luso, previamente, había llegado a un acuerdo con la Hacienda.

Lionel Messi también tuvo una pena parecida al delantero de la Juventus. El argentino había sido condenado a 21 meses de prisión, pero pactó pagar una multa de 252 mil euros para no ir tras las rejas. Además debía cancelar una multa por 2 millones de euros.

Luka Modric, Marcelo, Ángel Di María, Radamel Falcao, Dani Alves, Alexis Sánchez son otros de los futbolistas que cometieron delitos fiscales por ocultar ingresos de sumas millonarias.

Xabi Alonso, ex futbolista de Real Madrid, asistió a la fiscalía al mismo tiempo que Cristiano Ronaldo (22 de enero), pero el español no ha pactado con la Hacienda y, de momento, no se conocen más detalles por haber cometido tres delitos fiscales relacionados con los derechos de imagen.