¿James Rodríguez recibió el llamado de Cristiano Ronaldo para ir a la Juventus?

Cristiano Ronaldo quiere jugar con un viejo conocido en la Juventus durante la siguiente temporada. Según informó el periódico alemán Bild, el luso habría llamado a James Rodríguez para pedirle que vaya al fútbol italiano.

El portugués, de acuerdo con la nota publicada en el medio teutón, quiere socios para hacer más fuerte la ofensiva de la ‘Vecchia Signora’, cuyo objetivo principal será ganar la Champions League en la 2019-20.

“ Cristiano Ronaldo atrae a James Rodríguez a la Juventus. El cinco veces Balón de Oro llamó a su ex compañero por FaceTime para convencerlo. Los dirigentes de la 'Juve' también están interesados en él”, informa Bild.

El colombiano, con pocas chances de ser comprado por Bayern Munich, es representado por Jorge Mendes, el mismo agente de ‘CR7’. Entonces, la presencia de este personaje podría facilitar la operación entre el volante y los italianos.

No obstante, James Rodríguez no solo ha sido pedido por Cristiano Ronaldo en el Calcio. El diario AS también informó que Carlo Ancelotti, ex técnico del ‘cafetero’ en Real Madrid, quiere al mediocampista para Nápoli.