Juventus evita el arresto de Cristiano Ronaldo en EE.UU. de esta forma

El pasado 20 de marzo una publicación de The New York Times daba cuenta sobre los movimientos realizados para que Cristiano Ronaldo, con la Juventus, no lleguen a territorio de Estados Unidos durante la pretemporada.

Este miércoles, la International Champions Cup realizó el sorteo del calendario para la edición 2019 y se confirmó que el delantero portugués y los 'bianconeros' disputarán el torneo en Asia y Europa. De esta forma CR7 no pisará suelo estadounidense, ello confirmaría que el pedido que habría hecho la 'Juve', según el The New York Times, tuvo éxito.

Con Cristiano Ronaldo en la primera plantilla, la Juventus se enfrentará al Tottenham en Singapur (21 de julio), Inter de Milán en China (24 de julio) y Atlético de Madrid en Estocolomo, Suecia (4 de agosto).

Evitar la presencia de la estrella portuguesa en tierras estadounidenses tiene como objetivo prevenir la detención de 'CR7'. Actualmente, el luso tiene una causa abierta por el Departamento de Policía de Las Vegas.

Cristiano Ronaldo es investigado por un caso de presunto violación sexual contra Kathryn Mayorga. La mujer reveló que el acto ocurrió en el 2009, en un hotel de Las Vegas. Además, el futbolista habría pagado 375 mil dólares para comprar el silencio de la denunciante. El jugador y sus abogados han negado los cargos.

