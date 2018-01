Cristiano Ronaldo tras ser herido: "Aún soy feliz y sigo siendo guapo"

¿Soberbio? ¿Creído? ¿Vanidoso? Cristiano Ronaldo hace oídos sordos a sus detractores y ofrece nuevas declaraciones que revelan una actitud que lo ha hecho famoso en el mundo.

"En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Ahora ya me siento mejor. Aún soy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema", señaló el futbolista a la plataforma china Dongiudi.

Recientemente, la superestrella del Real Madrid fue víctima de corte a la altura del ojo izquierdo luego de haber recibido una patada en la cabeza durante el partido frente al Deportivo de la Coruña.



MEJOR FUTBOLISTA DEL 2017



Cristiano Ronaldo fue distinguido como el Mejor Futbolista del Año por los aficionados de la mencionada plataforma china. Tras recibir el galardón, el deportista manifestó que "(este ha sido) un año mágico. Seguramente el mejor año de mi carrera en términos individuales y colectivos".