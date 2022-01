Cristiano Ronaldo no disputa el partido de la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa por molestias físicas. Por decisión del entrenador Ralf Rangnick, el delantero portugués no ha entrado en la convocatoria el duelo que se desarrolla este lunes en el estadio Old Trafford en el marco del tradicional torneo.

En la víspera del compromiso, el DT alemán dio más detalles. “Hablé ayer con Cristiano antes del entrenamiento y me dijo que había tenido molestias los dos últimos días. Nada grave, pero hemos decidido que no tiene sentido tomar riesgos en un partido que se puede ir hasta 120 minutos. Hemos decidido que descanse y que no juegue”, indicó.

El preparador germano amplió en una nota con BBC. “Supongo que estará en el estadio, pero tuvo algunos problemas con la cadera, con el músculo de la cadera, y decidimos que sería mejor para él no jugar este juego. No creo que sea nada grave. Me ha dicho que ha tenido ese problema durante los últimos días. Nuevamente, en un partido de copa cuando puedes jugar 120 minutos, pensé que sería mejor no correr riesgos”, expresó.

Sin el artillero, Rangnick eligió a Edinson Cavani y Mason Greenwood como los delanteros titulares para medirse a los ‘Villanos’ en el ‘Teatro de los Sueños’. El uruguayo y el inglés están delante de Marcus Rashford y Bruno Fernandes, los hombres ofensivos elegidos por el DT para afrontar el choque en casa.

Completan el equipo David De Gea en la portería. Mientras que el técnico alemán ordenó una línea de cuatro en defensa conformada por Diogo Dalot, Victor Lindelof, Raphael Varane y Luke Shaw. Mientras que en una primera línea de centrocampista aparecen el brasileño Fred y Scott McTominay.

Cristiano Ronaldo, desde que regresó a Inglaterra, ha disputado un total de 21 compromisos oficiales: 16 por la Premier League y cinco en la Champions League. En el torneo local, ‘CR7′ marcó ocho goles y dio tres asistencias. Mientras que en la ‘Orejona’, el luso anotó un total de seis conquistas.

La última presentación del delantero fue el pasado 3 de enero contra Wolverhampton por la Premier League. Ese día, los ‘Lobos’ le amargaron la jornada a los ‘Diablos Rojos’ y a Cristiano, quien había saltado al campo como capitán, la primera vez desde retornó.