Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por estar en un increíble estado de forma. El portugués cuida su alimentación de gran forma y siempre realiza actividad física; por ello, cuando ve alguna bebida o comida que cree que es dañina para la salud, no oculta su molestia. Esto sucedió en la conferencia de prensa antes del Portugal vs. Hungría por la Eurocopa 2021.

El atacante llegó a la sala de conferencias para conversar con los medios y, a penas se sentó, observó dos botellas de Coca Cola frente a él. De inmediato, las levantó, las retiró de su lugar y las cambió por una botella de agua. “Agua sí, Coca-Cola no”, dijo.

Algunas risas se escucharon en el lugar; sin embargo, quedó claro que Ronaldo cree que las bebidas gasificadas no son saludables y que no las recomienda por ningún motivo.

Cristiano no respondió sobre su futuro

“Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa”, declaró Cristiano Ronaldo en la previa a su debut en la Eurocopa.

Ronaldo aseguró que Portugal está preparado para el debut mañana ante Hungría en Budapest y que la baja a última hora del lateral del Manchester City João Cancelo por un positivo por coronavirus no afecta al grupo, que está “centrado en el partido”.

“Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado”, prosiguió sobre un encuentro con las gradas llenas, con 60.000 aficionados.

“Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa”, aseguró el goleador sobre el choque.