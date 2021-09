Cristiano Ronaldo se unió a los entrenamientos del Manchester United esta semana y solo unos días después podrá debutar con el equipo. El entrenador Ole Gunnar Solskjaer aseguró que el delantero sumará minutos en el próximo juego de Premier League y desató gran expectativa en los hinchas.

El técnico del equipo inglés realizó una conferencia de prensa un día antes del partido ante Newcastle por el campeonato inglés y detalló la situación sobre los jugadores del plantel. La atención estaba enfocada en lo que pueda decir de ‘CR7’ y finalmente le dio la buena noticia a todos los hinchas del club.

“Ha jugado para su selección nacional, ha tenido una buena semana con nosotros aquí. Definitivamente estará en el campo en algún momento, eso es seguro”, expresó Ole Gunnar Solskjaer respecto a la presencia del goleador. Los hinchas que asistan a Old Trafford podrán ser testigos del regreso de su estrella.

Por los pocos días de entrenamiento junto al plantel, todo indica que Cristiano Ronaldo no será titular en los primeros partidos. No obstante, solo será cuestión de tiempo para que pueda ganarse un lugar en el once, dado que llegó al Manchester United en óptimas condiciones físicas y con fútbol.

“Llegó tras tener una buena pretemporada con la Juventus”, resaltó Ole Gunnar Solskjaer. La última vez que Cristiano jugó con Manchester United fue el 27 de mayo del 2009, en la derrota por 2-0 ante Barcelona en la final de la Champions League. En esta nueva etapa, buscará volver a levantar la ‘Orejona’ con el equipo, como en la temporada 2007-08.

¿Cuándo se jugará el Manchester United vs. Newcastle?

El partido Manchester United vs. Newcastle se jugará este sábado 11 de septiembre desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 4 de la Premier League. Actualmente, los ‘Red Devils’ están en el tercer lugar con 7 puntos, mientras las ‘Urracas’ han tenido un pésimo inicio y están en la casilla 17 con solo una unidad.