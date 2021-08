El regreso de Cristiano Ronaldo a Real Madrid ha sido descartado por Carlo Ancelotti. Después del informe presentado hace unas horas por el programa El Chiringuito, el propio técnico del club se encargó de desmentir lo dicho por el periodista Edu Aguirre, mediante un breve mensaje publicado en su cuenta oficial en las redes sociales.

“Cristiano Ronaldo es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid”, manifestó el estratega italiano este martes en un post subido en Twitter. Al mismo tiempo, el DT expresa los sentimientos que le generan el goleador portugués.

De esa manera, ‘Carletto’ Ancelotti mantiene la línea de la institución que, a través del presidente Florentino Pérez, indicó que la vuelta de CR7 no está contemplada bajo ninguna circunstancia a pesar de lo que representa el jugador, quien arribó en 2009 procedente de Manchester United y se marchó en 2018 a Juventus.

Carlo Ancelotti niega contactos con Cristiano Ronaldo. (Foto: Captura)

“Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, expresó el máximo directivo de la ‘Casa blanca’ hace unos meses, cuando brindó una entrevista para dar los detalles de la Superliga. Y tal parece que, desde entonces, nada ha cambiado en el alto mando.

¿Qué dijeron de Cristiano Ronaldo y su vuelta a Real Madrid?

De acuerdo con información del periodista Edu Aguirre, el estratega italiano quiere de vuelta al portugués en la ‘Casa blanca’. Es más, el comunicador aseguró en el programa El Chiringuito que el preparador se ha contactado con la representación del crack (Jorge Mendes) y las personas cercanas al actual hombre de Juventus.

“El entrenador que quiere fichar a Cristiano Ronaldo es Carlo Ancelotti. El técnico está insistiendo en la vuelta del portugués al Real Madrid. Ya habló con su entorno, la relación es maravillosa y le quiere de vuelta. La opción está ahí. Por lo tanto, Ancelotti inicia todo, se puede dar o no”, detalló Aguirre en el conocido espacio.

En la misma línea, el presentador indicó que el vestuario del club capitalino “estaría encantado” con el retorno del capitán de la selección portuguesa. De hecho, el luso tiene una gran cantidad de compañeros con los que compartió hace solo unos años, previo a su marcha a Juventus, club con el que todavía tiene contrato hasta mediados del 2022.