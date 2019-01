Cristian Benavente cuenta su verdad sobre traspaso al Pyramids FC de Egipto

Cristian Benavente fue protagonista en el mercado de fichajes, pero no de Europa, sino de África. El volante hispano-peruano dejó el Sporting Charleroi de Bélgica para jugar en el Pyramids FC de Egipto, gracias a una millonaria propuesta.

Esto generó una lluvia de críticas, por considerar que dio un paso atrás en su carrera. El 'Chaval' lo toma con calma y salió al frente para exponer sus motivos.

"Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí", empezó diciendo Benavente en entrevista con el diario As, desde El Cairo.

Según la información, Cristian Benavente percibiría un salario anual de 3 millones de dólares. Además, Sporting Charleroi recibió 6 millones de euros por el traspaso. Todos salieron ganando.

El exjugador del Real Madrid Castilla cree que esta decisión, el de dejar una liga competitiva en Europa, por una de África, no perjudicará su futuro en la Selección Peruana. Incluso recordó que algunos futbolistas peruanos, fijos en la convocatoria de Ricardo Gareca, se han marchado a ligas de menor nivel como Arabia Saudita (André Carrillo y Christian Ramos) y no perdieron la confianza del seleccionador.

"Creo que el 'Profe' Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea", expresó

"Espero estar feliz aquí, contento. Quiero aprender, adaptarme rápido. Siempre que vas a un sitio nuevo, a un país nuevo, tienes que aprender cosas. Me gustaría hacer cosas importantes y dar alegrías a mi nuevo club", agregó.

¿Cuándo será el debut de Cristian Benavente? "Llevo apenas un día, sólo he completado un entrenamiento. Mañana (jueves) hay partido y no sé si estaré listo, pero quiero debutar lo antes posible", concluyó.

Pyramids FC tiene un proyecto bastante ambicioso y sus fichajes lo reflejan. Por Benavente pagaron 6 millones de euros. También contrataron al goleador de la liga ecuatoriana, Jhon Cifuente, y a uno de los mejores jugadores asiáticos del momento, Omar Khrbin. Por si fuera poco, desembolsaron 8,6 millones de dólares al Palmeiras para quedarse con Keno.



Con menos de un año de vida institucional, este club egipcio marcha segundo en el torneo local y aspira proclamarse campeón y clasificar a la Champions League africana.