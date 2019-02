Cristian Benavente considera al Sporting Charleroi como el mejor club de su carrera

Cristian Benavente está rumbo a cumplir un mes en el fútbol egipcio. La partida del volante al Pyramids FC sorprendió a todos los fanáticos del Sporting Charleroi. Por ello, el programa belga Le Gran Debrief quiso oír el testimonio del jugador sobre esta decisión.

"Todo sucedió el día después de nuestra victoria en Brujas (0-1, el 20 de enero). Ese día recibí una llamada poco antes de la medianoche con una oferta que me gustaba porque la cantidad era interesante", reveló el 'Chaval'.

"Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo. Mehdi Bayat (director del Charleroi) no me presionó para que aceptara o rechazara esta oferta, la decisión me correspondía a mí", manifestó Benavente.

Luego, el mediocampista eligió salir y reconoció que su pasó por las 'cebras' siempre lo recordará por todo lo que vivió. "A pesar de esta partida, guardo muy buenos recuerdos de Charleroi. Puedo decir que es el club más importante de mi carrera", confesó.

Cristian Benavente negó haber recibido ofertas de los clubes más grandes en el fútbol de Bélgica De hecho, el mediocampista afirmó que si ocurría ello, todavía seguiría su carrera en el 'Viejo continente'.

"Nunca he recibido una oferta oficial de Anderlecht a pesar de que mucha gente ha hablado de ello. Si tenía una oferta del Sporting antes de Egipto, tal vez jugaría en el campeonato belga en este momento", reveló.

Benavente se ha referido a las primeras semanas que ha vivido con el Pyramids FC. "Todavía me estoy adaptando a mis compañeros de equipo y al nuevo personal. Hay un nuevo entrenador que llegó hace unos días (Ramón Díaz). Es argentino, nos ayudará mucho", añadió.

Finalmente, el peruano analizó el nivel de la liga egipcia. "Es un campeonato muy físico, lejos de ser de un nivel bajo y con muchos contactos. Tuve la oportunidad de marcar un gol en mi segundo encuentro con Pyramids FC, lo que me hizo sentir bien", concluyó.