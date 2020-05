Italia fue uno de los países más afectados con el coronavirus. Uno de los que lo padeció fue Giuseppe Bergomi, actual vicepresidente del Inter, además de exjugador y campeón del mundo con Italia en España 1982.

Giuseppe contó que fue contagiado con el coronavirus mientras viajó para trabajar como comentarista de televisión en uno de los partidos de la Champions League de mediados de marzo. Días después de los partidos, toda Europa entró en cuarentena y el exfutbolista viviría malos ratos mientras se recuperaba.

"Fui estúpido. El 26 de febrero estuve en el Nápoles-Barcelona, luego fui a Perugia para comentar el partido con el Benevento. Creo que infravaloré los riesgos del coronavirus. Estuve demasiado cerca de la gente”, contó en un directo a través de Instagram.

Como gran parte de italianos, contrajo el virus en marzo y los síntomas lo afectaron en su rutina diaria: "Al comienzo de marzo estuve mal, tuve problemas de olfato y en la espalda, aunque nada en los pulmones. Ahora tengo anticuerpos, aunque me explicaron que no protegen al cien por cien porque el virus cambia. No podía sentarme con dolor de espalda, siempre estaba de pie. No podía ni lavarme los dientes”, detalló Bergomi, ya dado de alta.

La tasa de muertes en Italia ha disminuido. Hasta el momento van más de 30 mil fallecidos. Algunos equipos de fútbol vuelven a los entrenamientos de a pocos mientras esperan la confirmación de la Serie A.

