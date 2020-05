El Limón FC se convirtió este martes en el primer club sancionado por violar el protocolo sanitario que permitió el regreso del fútbol en Costa Rica en el marco de la pandemia de la COVID-19.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó que el Comité de Licencias comprobó una serie de violaciones al protocolo por parte del Limón FC, por lo cual ha sido retirado el permiso para utilizar su estadio.

Tras dos meses de suspensión por la pandemia de la COVID-19, el fútbol de Costa Rica regresó a la actividad el 19 de mayo, sin público y bajo un extenso protocolo sanitario que los clubes deben cumplir antes, durante y después de los partidos.

Según el Comité de Licencias, el Limón FC violó varias disposiciones de ese protocolo, por lo cual no podrá volver a utilizar su estadio en lo que resta del Torneo Clausura y deberá buscar una sede alterna.

El informe señala que el pasado domingo en el estadio del Limón había personas que no estaban debidamente identificadas, sin sus respectivos tapabocas, y además en la puerta por donde ingresaron los árbitros no había lavamanos, jabón ni gel.

También hubo fallas en espacio para distanciamiento, el pasillo a los camerinos donde se ubicaron los jugares del equipo casa es sumamente angosto y el espacio de los jugadores visita no permitía comodidad ni distanciamiento al momento de vestirse.

No se contaba con lavamanos fuera de los camerinos y en el caso de Limón, que sí lo tenía al pie de la cancha, no lo utilizó. El lavamanos para Limón a la entrada no contaba con jabón ni alcohol en gel; y no hubo lavado de manos antes de reiniciar el segundo tiempo, señala el informe.

"Procedimos a revisar los informes de todos los estadios utilizados en las jornadas 16 y 17 y comprobamos que la infraestructura del Juan Gobán no es apta para cumplir con el protocolo. Aunque había una revisión previa, esto es algo que solo se podía ver luego de celebrar el primer partido”, dijo el presidente del Comité de Licencias, Jorge Gutiérrez.

El protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del deporte, obliga a los clubes a un constante lavado de manos con jabón y alcohol en gel, espacio en camerinos para evitar aglomeraciones, distanciamiento y uso de mascarillas entre los jugadores suplentes, numerosos lavamanos en el estadio, entre otras disposiciones.

Desde el pasado 16 de mayo Costa Rica comenzó la primera fase de un plan de desescalada de las restricciones a actividades económicas durante la pandemia y el fútbol es una de ellas.

Hasta este martes Costa Rica contabiliza un total de 956 casos de COVID-19, de los cuales 10 han fallecido, 634 se han recuperado y 312 personas permanecen con el virus activo.

Fuente: EFE

VIDEO RECOMENDADO