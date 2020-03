Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en Alemania 2006, exhortó a su país a inspirarse del espíritu de aquel equipo para superar la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.

“La gente me pide a menudo por qué Italia ganó la Copa del Mundo. No la ganamos porque tuviésemos suerte, sino porque fuimos el mejor equipo y porque sabíamos que íbamos a vencer”, escribió el Balón de Oro 2006 en una “Carta a Italia” publicada en el sitio web The Player’s Tribune.

“Necesitamos, como país, precisamente en este momento, tener un sentimiento de unidad indisoluble”, continuó Cannavaro, ahora entrenador del Guangzhou Evergrande, que acaba de pasar dos semanas de cuarentena en China.

“No puedo describir el sentimiento horrible que siento al ver a Italia sufrir tanto, viendo tantas vidas perdidas cada día”, destacó el exdefensa del Real Madrid, Inter de Milán y Juventus, entre otros equipos.

“Puede parecer extraño hablar de deporte en un periodo como éste, pero como todos sabemos, el fútbol es más que un deporte en Italia. Cuando la selección juega, todo el mundo tiene el sentimiento de formar parte, todo el mundo está unido. Y cuando nosotros, los italianos, estamos unidos, solemos ser buenos”, recordó.

Fabio Cannavaro dio testimonio de la situación en China

Hace dos semanas, el estratega italiano se comunicó con la cadena Sky Sports para comentar cómo manejaron en China, país donde trabaja y reside, la pandemia del coronavirus.

“La emergencia ha sido gestionada de forma ejemplar. No había nadie por la calle, en cada esquina había policía y estaba prohibido salir. En dos o tres meses la situación volvió casi a la normalidad, todavía no se ha ganado al virus, pero está bajo control”, explicó Cannavaro.

Fuente: AFP