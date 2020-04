El fútbol mexicano continúa teniendo en Alberto Marrero a uno de los afectados con el nuevo coronavirus. El presidente del Atlético San Luis confirmó el reciente martes que dio positivo a una segunda prueba del COVID-19, aunque confesó que se encuentra en buen estado.

“Sigo estando positivo, me hicieron la segunda prueba el miércoles pasado y el jueves me dieron el resultado”, aseguró Marrero, en una entrevista con el cuadro potosino.

Por otro lado, Marrero dio a conocer algunos síntomas que presenta. “Ahora la verdad es que me encuentro bien de salud, lo único que siento de los síntomas del coronavirus es dolor de cuerpo, malestar general, gracias a Dios no tengo fiebre, no tengo gripe, ni dolor de cabeza, ni garganta, que eran los síntomas”, añadió.

Vale decir que Alberto Marrero contó que fue contagiado de COVID-19, en un viaje a España. “Cuando empezó todo el tema del coronavirus, el primer caso se dio en España en diciembre y no tomaron medidas. Yo viajé por una cuestión familiar y fue ahí donde me contagié”, reveló.

Alberto Marrero fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, el pasado 17 de marzo. “Nuestro presidente Alberto Marrero Díaz presentó síntomas relacionados con el COVID-19”, informó ese día, uno de los equipos recién ascendidos a la máxima división del fútbol mexicano.

“El lunes 16 de marzo se le realizó la prueba correspondiente al protocolo dictado por la Secretaría de Salud del Gobierno, recibiendo los resultados el día de hoy, los cuales dieron positivo”, detalló el club en el documento, aquella vez.