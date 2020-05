El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado, en comparecencia telemática desde el Palacio de la Moncloa, que “LaLiga de fútbol profesional se reanudará a partir de la semana del 8 de junio”, luego de meses de para ante el brote del coronavirus en el país.

“Con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad se ha dado luz verde a que se vuelva a disputar la Liga de fútbol profesional a partir de la semana del 8 de junio”, ha dicho el presidente del Gobierno.

“La semana del 8 de junio”, siguió Pedro Sánchez, “en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y en particular la Liga de fútbol profesional”.

“Por supuesto la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad para todos los participantes en la competición”, advirtió el presidente del Gobierno. “El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será la única actividad recreativa que iremos recuperando en las próximas semanas”, explicó.

Los clubes de Primera y Segunda división llevan ya dos semanas trabajando en sus instalaciones bajo las más estrictas medidas sanitarias, al principio con entrenamientos en solitario y después en un grupo de un máximo de diez jugadores, y la intención es que el lunes comiencen a ejercitarse las plantillas al completo.

LaLiga se reanudará tras casi tres meses de parón por la pandemia del coronavirus. El último encuentro que se disputó fue el aplazado de la vigésima cuarta jornada Eibar-Real Sociedad, el 10 de marzo, jugado ya a puerta cerrada. El fin de semana previo se disputaron la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander y la trigésima primera jornada de LaLiga SmartBank.

LaLiga y AFE ya estuvieron dialogando este viernes pasado, y seguirán haciéndolo esta próxima semana, sobre los detalles para reanudación de la competición “a partir del 8 de junio”, aunque la fecha exacta del primer partido todavía no ha sido fijada por la competición.

Ante la reanudación, el sindicato ha solicitado la aplicación de un plan de riesgos laborales y ha reclamado un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones que debería ser de entre 15 a 20 días aproximadamente.

AFE ha rechazado el planteamiento de concentraciones previas de larga duración planteado por LaLiga por entender que puede incidir en los derechos de los jugadores y ser inconstitucional y ha defendido que los futbolistas dispongan de al menos 72 horas entre la disputa de un partido y otro.

Respecto a la subida de las temperaturas en el momento en el que se vuelva a jugar, el criterio de AFE es que debe estar en relación a la humedad y el calor, ante la incidencia de éstas en la salud y la posibilidad de golpes de calor.

Para el sindicato, y así lo ha trasladado ya, cuando se registren entre 28 y 32°C y debido al alto riesgo de trastornos por estrés térmico, deben introducirse pausas de enfriamiento que duren de 3 a 4 minutos transcurridos aproximadamente los primero 30 minutos desde el inicio del juego en ambas partes del partido (es decir, alrededor del minuto 30 y del minuto 75, respectivamente).

En caso de superarse los 32 grados, los entrenamientos y los partidos deben ser cancelados y reprogramados, debido al riesgo extremo de trastornos por estrés térmico.

LaLiga espera que la competición pueda regresar el viernes 12 de junio, incluso con la opción de que días antes, el 9, se juegue la segunda parte que quedó pendiente del choque de LaLiga Smartbank Rayo Vallecano-Albacete, suspendido el 15 de diciembre pasado por los insultos que una parte del público dirigió al jugador visitante Roman Zozulia.

Con once jornadas pendientes, desde LaLiga se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes, un asunto por el que la patronal y la Federación Española (RFEF) fueron a juicio los pasados 20 y 21 febrero y que está pendiente de que se pronuncie el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2.

LaLiga entiende que la fijación de partidos en viernes y lunes es una facultad suya, no sujeta a convenio de coordinación con la RFEF, que sostiene que eso no se corresponde con el marco legal. El juez Andrés Sánchez Magro, dictó en agosto la medida cautelar por la que se pueden jugar partidos los viernes pero no los lunes.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró el pasado domingo que se siente “orgulloso” de la Bundesliga y de su equipo de trabajo por haber sido los primeros en recuperar la competición, convirtiéndose de ese modo “en un ejemplo para todos”.

Durante una entrevista en el “El partidazo de Movistar”, Javier Tebas se mostró “muy contento” por el regreso del fútbol alemán dos meses después de que en Europa se interrumpieran las competiciones por la pandemia de coronavirus. “He felicitado a la Bundesliga, a su CEO y a su equipo. Han hecho un esfuerzo importante (...), han sido los primeros y son un ejemplo a seguir por todos”, dijo.

El presidente de LaLiga explicó que el protocolo para el regreso del fútbol profesional en España contempla que se reproduzcan las imágenes vistas este fin de semana en Alemania, si bien adelantó que “algún detalle del protocolo” puede ser distinto. “Hay algún detalle de protocolo que tenemos que pulir o que creemos que se puede hacer de otra forma, pero prácticamente sí será similar”, apuntó. EFE.