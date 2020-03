Desde Argentina trascendió que Diego Maradona había estado aislado para protegerle del coronavirus. Sin embargo, el propio ‘Pelusa’ desmintió los rumores en el programa Tarde Redonda que se emite en Fox Sports.

“Estás loco tú, estuvimos en la cama hasta recién descansando”, explicó el ‘Diez’ a los periodistas del espacio Diego Fucks y Daniel Retamozo. “Yo estoy bien, estoy sanísimo”, añadió el campeón del mundo.

Eso sí, Maradona manifestó su incomodidad porque siempre se le ha relacionado con hechos negativos. Además, el estado de salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata últimamente ha estado bajo la lupa.

"¿Sabes lo que pasa ‘Chavito’ (Fucks)? Cualquier enfermedad, Maradona. Yo la verdad que me siento bárbaro, estamos con los muchachos, queremos ganar y esperemos así hacerlo porque después nos toca un hueso duro. Estamos pensando en Banfield”, expresó.

Maradona cree que el fútbol debe parar en Argentina

El DT del ‘Lobo’ considera que, por precaución antes los casos confirmado de coronavirus en su país y todo el mundo, las actividades del certamen local deberían detenerse para proteger a las familias de los jugadores, trabajadores y ciudadanos.

"Es una posición que tenemos nosotros los que cuidamos a las familias, 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que te den si llueve, si no llueve. Me parece que esto se debería cortar. Está bien que nosotros podemos vivir, pero la gente que va a trabajar todos los días, ¿cómo hace? Ese es el tema”, concluyó.