La ciudad de Funchal en su natal Portugal es el refugio de Cristiano Ronaldo y su familia para estos días complicados de coronavirus. Hasta allí llegó la estrella de Juventus y compañía tras conocerse el caso de COVID-19 de su compañero Daniel Rugani.

Lo recomendable es que las personas se queden en sus casas para que no contraigan el coronavirus. No obstante, la pareja de Cristiano Ronaldo, la modelo Georgina Rodríguez, no ha seguido esta medida adoptada de parte de las autoridades.

Sucede que Georgina fue ‘cazada’ el último martes en una zona comercial de Funchal en pleno proceso de compras. La modelo, que tiene una hija con Cristiano Ronaldo, fue fotografiada por los paparazzis que la siguieron hasta el lugar. Ella estaba acompañado por miembros de su seguridad personal.

Georgina Rodríguez haciendo compras en pleno coronavirus. (Foto: Diario AS)

Este hecho hizo que sea duramente criticada en redes sociales ya que podría contraer la enfermedad y pasársela a toda su familia. Con mensajes en Instagram, sus seguidores le escribieron y le exhortaron a que siga las recomendaciones de parte de los cuerpos sanitarios, como ha tomado ‘CR7’.

Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que Portugal, país de Cristiano Ronaldo, no está en estado de alarma como España e Italia, hay ciertas restricciones para sus ciudadanos. Se han cerrado colegios, discotecas y también se ha limitado el aforo en los principales centros comerciales. Además, se han reclutado a médicos jubilados.