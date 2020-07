En el ‘Fuerte Apache’ no hay espacio para pensar en Boca Juniors o en River Plate. Carlos Tevez se ha mostrado conmovido luego asistir a su familiares tocados por el COVID-19 y ver partir a muchos amigos que le pidieron ayuda para combatir la enfermedad, en medio de una aguda crisis económica y de hospitales colapsados. Ante esta realidad el delantero se declaró en contra del regreso a la Superliga Argentina y la Copa Libertadores.

“El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo. Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver. Con las empresas y los negocios del fútbol no me puedo meter. Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol tendrá que cambiarse. La AFA saben que no podemos saltarnos etapas. No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva la normalidad. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos”, dijo el ‘Apache’ para canal América.

El goleador dela Boca Juniors reconoció que ya se ha enfrentado al COVID-19 de muy cerca. “Todo esto es muy feo. Tengo gente de mi familia que la pasa mal, como mi suegro y mi suegra, la verdad es que los pude sacar, pero estuvieron internados. Nos tocó a todos y por suerte ellos pudieron salir. Por eso uno se siente dolido, tengo a la familia acá resguardada, tranquila. Pero esto nos agarra a todos. Uno está sensible, enojado con toda esta situación. Hay que cuidarse, hacer lo posible para que esto pase rápido”, con Carlos Tevez con un tono de preocupación en su voz.

DESMIENTE PARTIDO DE FULBITO

El delantero xeneize salió al frente de las acusaciones de romper la cuarentena y organizar un partido de fulbito. “Hace un año me compré un campo y se revoluciona todo cuando tengo la posibilidad de venir. Estoy haciendo la cuarentena acá y hay gente que se mete por todos lados. El domingo estaba con mi familia yendo a la Iglesia, se me meten algunos vecinos con niños y pidieron sacarse una foto conmigo. Acepté a la foto y después se fueron”, arrancó

“Yo estaba en mi casa, por eso no tenía tapaboca. Estoy en mi propiedad, por eso uno se enoja. Uno no puede decirle que no a una foto porque quedaría mal, pero el padre de los chicos dice que jugué un picadito con ellos y es mentira. Hablé con el intendente y le dije que esto no puede pasar más, desde que empezó la cuarentena me estoy sacando fotos dos o tres veces por día. Tengo unas tranqueras, pero pasan igual. Si son grandes, les puedes explicar, pero te meten a los chicos adelante y sacar al padre de mi propiedad no me sale”, aclaró el ídolo de Boca Juniors.