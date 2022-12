Las lágrimas no pararon. Un intenso momento se vivió tras finalizar el Corea del Sur vs. Portugal, ya que esperaron el resultado de Uruguay vs. Ghana y, tras ello, celebraron con gritos emotivos su pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

