Copa Libertadores: Marcelo Gallardo confirmó el once de River Plate que enfrentará a Flamengo en la final Cuando se pensaba que no oficializaría la lista de los once jugadores que saltarían al gramado desde el inicio, el ‘Muñeco’ Gallardo mencionó en la conferencia de prensa de hoy el equipo que irá por la gloria por tercera vez bajo su mando.