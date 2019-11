Noble gesto. A pocas horas de conocer al campeón de la Copa Libertadores 2019 un grupo de hinchas de Flamengo cumplió el sueño de una madre y su hijo de acudir a la gran final de este importante torneo deportivo al regalarles entradas para el partido que se disputará en el estadio Monumental.

Según contó el afortunado hincha a canal N, él llegó muy temprano al recinto deportivo con la intención de encontrar entradas para ingresar a este importante encuentro, pero no encontró.

Sin embargo tras permanecer en el lugar decidió acercarse junto a un grupo de fanáticos del ‘Fla’ y alentar al equipo brasileño sin imaginar que serían ellos quienes decidieron le obsequiarían los boletos que necesitaba.

“Estaba viendo cómo poder venir al estadio, pero no pude conseguir entrada. Así que me acerqué a alentar junto a los hinchas del Flamengo y casualmente me regalan una entrada a mí y a mi mamá que está viniendo”, comentó.

A las 3:00 de la tarde se dará inicio al encuentro entre Flamengo y River Plate que definirá al campeón absoluto de este campeonato internacional que por primera vez se disputará en una sola final.