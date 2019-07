Copa América: Conmebol agrega a la copa el título de Chile en 2016 | FOTO

¿Cambió de opinión? La Conmebol decidió colocar el título de la Copa América Centenario 2016 que logró Chile en el trofeo original del certamen, a pesar que en un primer momento, había señalado que ese torneo no correspondía "a la línea normal" de la organización.

Diferentes medios chilenos, como Publimetro, AS Chile, El Gráfico Chile, Radio ADN, etc, han publicado este domingo como "fin de la discusión" el bicampeonato de la 'Roja' en la Copa América con una foto que al parecer no dejaría dudas.

FOTO | Conmebol oficializó a Chile como bicampeón de la Copa América https://t.co/rM46jaQKYtpic.twitter.com/G28axRdyHV — Radio ADN (@adnradiochile) 7 de julio de 2019

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", respondió la Conmebol a una consulta formulada por el diario El Mercurio de Chile el pasado 27 de junio.

"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", agregó el máximo ente del fútbol sudamericano.

Al parecer, para terminar con la polémica, la Conmebol habría accedido a colocar el nombre de Chile en el trofeo original como campeón de la edición 2016.