Cafú confía en Brasil: "Le ganaremos a Argentina y seremos campeones de la Copa América"

El ex lateral derecho Cafú , campeón del mundo en 1994 y 2002, está convencido que la selección brasileña alzará el trofeo de la Copa América Brasil 2019, aunque cree que no será nada fácil, ya que tiene un rival muy fuerte como Argentina en las semifinales.

" Le ganaremos a Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", afirmó el brasileño.

En ese sentido, el ex futbolista señaló que para ganar se debe presentar un mejor juego. "Jugamos mal cuando podíamos hacerlo. Ahora que si pierdes estás eliminado, estoy seguro de que Brasil va a mostrar todo el fútbol que puede", sostuvo.

Cafú también espera que Lionel Messi no despierte en el encuentro de este martes, para que así Brasil pueda obtener la victoria sin complicaciones.

"Parar a Messi, el mejor jugador de la actualidad, es muy difícil, principalmente si está en un buen día, un día de Messi. Creo que él quiere mucho que este sea su día, ya que aún no ganó ningún título por Argentina. Si le dejamos jugar, puede que haga la diferencia", dijo en una conferencia de prensa en Sao Paulo.

