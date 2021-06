Para sorpresa de muchos, tras caerse Argentina y Colombia como sedes de la Copa América , la Conmebol optó por Brasil, que vive una complicada situación por la pandemia del coronavirus. Ni bien se oficializó la noticia, muchos jugadores, como Diego Godín y Sergio Agüero, expresaron su preocupación.

Las dudas respecto a la posición de los futbolistas con miras a la Copa América continúa. La noche del reciente viernes, Robert Arboleda, integrante de Ecuador que jugó el encuentro ante Brasil por la séptima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, reveló que hay diálogo entre los capitanes por ese tema.

“En el mundo todo está muy difícil por el COVID-19, pero nosotros no tenemos mucho de qué hablar. Los que están conversando son los capitanes y el nuestro lo está haciendo”, indicó el futbolista que milita en el Sao Paulo de Brasil, luego del duelo contra la ‘Canarinha’.

“Es difícil, no solo para los jugadores, sino para la industria en general. Mucha gente está muriendo por esto, no sabemos si cuando lleguemos a un hotel habrá alguien con COVID-19 y pueda transmitirlo a alguno de nosotros y nosotros a otros jugadores Me parece que FIFA y Conmebol tiene que dar una versión para ver cómo se saca adelante la Copa América”, añadió.

El capitán de Brasil, Casemiro, por su parte, solo se animó a decir: “No podemos hablar del asunto. Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar. Tite dejó claro para todo el mundo cuál es nuestra posición y qué pensamos de la Copa América”.

