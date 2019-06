Le tiene fe: Tabárez no descarta a Argentina para el título de la Copa América 

La voz de la experiencia. Óscar Washington Tabárez, legendario seleccionador de Uruguay , recomendó no descartar a Argentina como candidato de cara al título de la Copa América , a pesar de los últimos resultados que acompañan a la Albiceleste.

Tras perder ante Colombia y empatar con Paraguay en el grupo B del certamen, el equipo de Lionel Scaloni inspira todo tipo de críticas; sin embargo, según la opinión del 'Maestro', aún es temprano para concluir que la misión de Messi y compañía en Brasil está a punto de cerrarse con un final inesperado.



"En la Copa América 2011, empatamos los dos primeros partidos y en el tercero le ganamos 1-0 a una selección de México que era casi juvenil. Después jugamos la final y la ganamos", destacó el experimentado estratega charrúa en la conferencia de prensa posterior al encuentro de la 'Celeste' ante Japón, un reñido empate 2-2 registrado en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

"¿Quién me firma acá que Argentina no puede ser campeón de este torneo. Yo no lo firmaría. La cuestión de estos partidos es clasificar y después vienen los encuentros que definen la cosa", acotó Tabárez, deslizando la importancia del último desafío que tendrá Argentina en la primera fase del torneo continental.

El combinado gaucho, último en la clasificación del grupo B de la Copa América con un punto, deberá vencer a Qatar en la última jornada de la serie para buscar su clasificación a cuartos de final.