Copa América 2019: Los cambios en el reglamento del fútbol y el uso del VAR

La serie de cambios en el reglamento del fútbol, anunciadas en marzo pasado por la International Football Association Board (F.A. Board Internacional en español), se verán en la Copa América 2019 , que se desarrollará del 14 de junio al 7 de julio.



La docena de modificaciones aprobadas por la IFAB, la instancia que se encarga de la evolución de las reglas de juego, no afectan a nada esencial en este deporte, pero si son pequeños cambios con el fin de ganar agilidad, tiempo de juego y clarificar algunas situaciones a los protagonistas y a los aficionados.

Seguramente, el cambio más importante o, al menos el que generará más polémica, es el que se refiere a las manos "involuntarias".

A partir de ahora, pese a que el jugador toque "accidentalmente" con la mano el balón, sí se señalará falta:



-Si el infractor tiene "la mano o el brazo por encima de los hombros", salvo que la pelota venga rebotada de su propio cuerpo.



- Si el infractor marca gol directamente o si la posesión del balón y la jugada acaba en gol o genera una ocasión de gol.



- Si el brazo está demasiado separado del cuerpo, provocando "de manera antinatural, que el cuerpo del jugador ocupe más espacio, creando de manera injusta una superficie mayor".



Cambios en la Ley 3: Substituciones

El jugador que ha sido substituido debe dejar el terreno de juego en el punto más cerca de una línea o la línea de meta.

Cambios en la Ley 4: Uniforme de los jugadores

Se permiten las camisetas interiores de varios colores/estampadas si son iguales a la manga de la camisa principal.

Cambios en las Leyes 5 y 12: Oficiales del equipo

Un miembro de un equipo, culpable de mala conducta, recibirá una amonestación con tarjeta amarilla (TA) o tarjeta roja (TR) como expulsión; si el infractor no puede ser identificado, será el primer entrenador del equipo, quien esté en el área técnica en ese momento, quien recibirá la sanción.

Cambios en la Ley 7: Pausas médicas

Para cuidar la seguridad de los jugadores, la regla permite, en ciertas condiciones de alta humedad y temperatura, pausas para ‘refrescarse’ (de 90 segundos a 3 minutos) para permitir que baje la temperatura del cuerpo, a diferencia de la Pausa para ‘beber’ (de máximo un minuto) para rehidratarse.

Cambios en la Ley 8: Saque inicial

El equipo que gane el sorteo puede escoger si dar la patada inicial o a que portería atacar (antes solo tenían la opción de escoger qué portería atacar).

Cambios en las Leyes 8 y 9: Balón caído

Si la jugada se detiene dentro del área de penal, la pelota será ‘lanzada al suelo’ para el portero.



-Si la jugada se detiene fuera del área de penal, la pelota será ‘lanzada al suelo’ para un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez.

-En todos los casos, los otros jugadores (de ambos equipos), deben estar a una distancia de al menos 4 metros.

-Si la pelota toca al árbitro (u otro oficial del partido) y luego se presentan las siguientes situaciones: pasar la línea de gol, el equipo que poseía la pelota la pierde o se genera un ataque promisorio del equipo contrario, entonces se otorgará un ‘balón al suelo’.

Cambios en la Ley 12: Tiro libre y Tarjeta Amarilla o Tarjeta Roja

Si el árbitro va a amonestar con Tarjeta Amarilla (TA) o Tarjeta Roja (TR) pero el equipo que recibió la falta cobra el tiro libre rápidamente y crea una oportunidad de anotar un gol, el árbitro puede demorar la amonestación hasta la siguiente pausa en el partido.

Cambios en la Ley 13: Tiros libres

Cuando hay una “barrera” de tres o más defensores, no se permite que los atacantes estén a menos de 1 metro de la barrera; un atacante que esté a menos de 1 metro de la ‘barrera’ cuando se realice el tiro libre, será penalizado con un tiro libre indirecto.

Cambios en la Ley 14: Tiro penal

-El jugador del equipo que tiene a favor el tiro penal puede (rápidamente) recibir un tratamiento/asistencia médica y después cobrar el tiro.

-El arquero no debe estar tocando los postes verticales ni el horizontal, tampoco la malla; no se debe mover.

-El portero debe tener al menos una parte de un pie en o sobre la línea de gol cuando el tiro penal se ejecute; no puede estar detrás de la línea.

En la próxima Copa América Brasil 2019, además, se utilizará por primera vez el videoarbitraje (VAR) una herramienta que ya se ha generalizado en los grandes torneos.

Con información de AFP y la web oficial de la oficial de la International Football Association Board.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: