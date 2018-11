River Plate jugará la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, luego que no prosperara el reclamo del Gremio de Porto Alegre ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Este fallo termina con la ilusión brasileña de estar en la final de Copa Libertadores, ante Boca Juniors, verdugo de Palmeiras.

Pero hay un castigado: Marcelo Gallardo. El entrenador argentino, un día antes del partido de vuelta contra Gremio, fue notificado por la Conmebol que estaba inhabilitado para dirigir desde el banco.

El 'Muñeco' se fue a un palco del Arena do Gremio, desde donde utilizó la tecnología para tener comunicación con su asistente (Matías Biscay) y luego, al final del primer tiempo, bajó a los vestuarios para dar indicaciones a sus jugadores. Todo de manera abierta, ante cámaras.

Por ello, recibió un castigo de 4 partidos de inhabilitación y no podrá dirigir en la final de la Copa Libertadores. No fue tan radical la sanción, más cuando se especuló con 4 meses de suspensión y no estar en el Mundial de Clubes, en caso River derrote a Boca en la final.

Sin embargo, el 'Muñeco' deberá pagar una multa de 50 mil dólares. La multa inicial, la anterior, fue de 1.500 dólares.

