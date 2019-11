Fútbol Internacional







Colón vs. Independiente del Valle: golazo de Emanuel Olivera en la final de la Copa Sudamericana, pero no alcanzó [VIDEO] Emanuel Olivera encontró el descuento a poco del final y puso la final de la Copa Sudamericana entre Colón vs. Independiente del Valle, muy ajustada, pero al final no le alcanzó al ‘Sabalero’.