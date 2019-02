Colombia vs. Uruguay EN VIVO: Ver y seguir última fecha del Sudamericano Sub 20 desde Rancagua | EN DIRECTO

Colombia vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Sudamericano Sub 20 | El Hexagonal termina con claras chances para Colombia y Uruguay clasifiquen al Mundial de Polonia y a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para ver fútbol en vivo, se puede escoger entre alternativas como app móviles, canales de TV y páginas webs como Perú21, que se encargan de llevar las incidencias y goles del encuentro a jugarse HOY en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile.

Por la quinta y última fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile, el Colombia vs. Uruguay abrirá la jornada en Rancagua. El encuentro podría ir definiendo posiciones en la tabla. Ambas selecciones tienen chances de clasificar al Mundial de Polonia.

La selección de Colombia está obligada a ganar para al menos pelear por el cupo mundialista. Con 4 puntos y sin diferencias de goles, de conseguir una victoria los cafeteros podrán superar a Uruguay (7, +1) y Ecuador (7, +1). Un empate haría que tenga que esperar hasta el final del día para saber si clasificó.

De lado de Uruguay , una victoria le aseguraría la doble clasificación: Polonia y Lima 2019. Y además, le daría la posibilidad de salir campeón del Sudamericano Sub 20 de Chile siempre y cuando Argentina no le gane a Brasil y Ecuador no sume una victoria ante Venezuela.

Colombia vs. Uruguay: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 18:30 horas

España: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Francia: 21:30 horas

Japón: 05:30 horas (lunes 11 de febrero)

Colombia vs. Uruguay: Últimos partidos del Colombia en el Hexagonal

29/01/19 Brasil U20 0 - 0 Colombia U20

01/02/19 Argentina U20 1 - 0 Colombia U20

04/02/19 Ecuador U20 1 - 0 Colombia U20

07/02/19 Venezuela U20 0 - 2 Colombia U20

Colombia vs. Uruguay: Últimos partidos del Uruguay en el hexagonal

29/01/19 Venezuela U20 1 - 1 Uruguay U20

01/02/19 Ecuador U20 0 - 1 Uruguay U20

04/02/19 Brasil U20 2 - 3 Uruguay U20

07/02/19 Argentina U20 2 - 1 Uruguay U20

Colombia vs. Uruguay: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por el Hexagonal Sub 20?

Argentina TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brazil SporTV 3

Chile CDF Premium

Colombia Caracol Play, Caracol TV

International RMTV

Perú: Movistar Deportes

Colombia vs. Uruguay: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por el Sudamericano Sub 20?

Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Carlos Romaña, Hayen Palacios; Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Yeiler Goez; Johan Carbonero y Luis Sandoval.

DT: Arturo Reyes.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Pablo García; Emiliano Gómez y Nicolás Schiappacasse.

DT: Fabián Coito.