Colombia vs. Tahití EN VIVO por Mundial Sub 20 Polonia vía DirecTV Sports

Colombia vs. Tahití EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 3 del grupo A del Mundial Sub 20 Polonia en el estadio Arena Lublin este miércoles desde las 1:30 pm. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La débil selección de Tahiti no quiere irse del certamen sin sumar punto alguno y eso podría ser perjudicial para Colombia que urge de un triunfo para que su clasificación a la siguiente ronda no dependa de nadie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Mundial Sub 20 Polonia.

Colombia vs. Tahiti: horas y canales en el mundo



Perú 1:30 pm. | DirecTV Sports

México 1:30 pm.

Ecuador 1:30 pm.

Colombia 1:30 pm.

Bolivia 2:30 pm.

Paraguay 2:30 pm.

Venezuela 2:30 pm.

Brasil 3:30 pm.

Argentina 3:30 pm.

Chile 3:30 pm.

Uruguay 3:30 pm.

España 9:30 pm.

La última derrota de Colombia ante Senegal, era algo que no estaba en los planes del entrenador cafetero que se imagino llegar a esta fecha clasificado y tratando de darle descanso a su equipo. Sin embargo los cálculos no fueron correctos.

Ahora, los cafeteros no tienen margen de error y necesitan urgente un triunfo para asegurar su clasificación en cualquiera de sus posiciones: como líder, como segundo o uno de los mejores terceros del certamen.

Otro resultado, un empate o una derrota, dejaría a la selección Colombia esperando lo que pase en el otro partido del grupo entre Senegal vs. Polonia o lo que suceda en otros grupos en casi quede tercero.

Por la importancia de este partido, es muy probable que el entrenador Arturo Reyes no realice modificaciones en su equipo titular. Es decir que los mismos once de la primera fecha repertirán el plato en Arena Lublin.