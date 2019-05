Colombia vs. Senegal: Dion Lopy anotó el gol del 2-0 y aseguró victoria sobre 'Cafeteros' | VIDEO Dion Lopy no perdonó y sello el triunfo de Senegal, mediante un penal, en duelo por el Grupo A del Mundial Sub 20.

Dion Lopy selló la victoria para Senegal con gol de penal. (Captura y video: DirecTV Sports)