Colombia vs. Qatar: conoce AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO el partido por la Copa América 2019

Colombia y Qatar medirán fuerzas este miércoles 19 de junio en el estadio Morumbí por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2019 . Ambas escuadras iniciarán el compromiso a las 16:30 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Los dirigidos por Carlos Queiroz llegan al choque tras conseguir una importante victoria de 2-0 frente a Argentina, un resultado que sirvió para romper una racha de dos décadas sin vencer a la ‘Albiceleste’ en el certamen. Además, les permitió sumar tres puntos en su zona y estar más cerca de los cuartos de final.

Si bien atraviesan un buen momento, mantienen los pies sobre la tierra. "No hemos ganado nada, estamos todavía ahí, peleando", dijo el zaguero Yerry Mina, según apunta la agencia AFP.

Colombia venció 2-0 a Argentina en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) Colombia venció 2-0 a Argentina en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) Colombia venció 2-0 a Argentina en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP)

Colombia, para asegurar, de una vez, su pase a la próxima instancia de la Copa América 2019, deberá derrotar a Qatar, una selección que ya demostró no ser fácil de vencer, dado que en su estreno sorprendió al empatar 2-2 con Paraguay luego de ir abajo en el marcador.

Para el duelo con los asiáticos, la escuadra ‘cafetera’ contaría con la columna del debut, encabezada por Radamel Falcao y James Rodríguez. Uno de los descartados es Luis Muriel, quien se perderá el resto del torneo por una lesión en la rodilla. Roger Martínez, quien abrió el marcador ante Argentina, podría reemplazarlo.

"Nos toca un duro rival que viene de ser campeón (en la Copa Asiática), nosotros no demeritamos eso", sostuvo el extremo Luis Díaz en la previa del partido entre Colombia y Qatar por la Copa América 2019, de acuerdo a la citada fuente.



Qatar viene de empatar 2-2 con Paraguay en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) Qatar viene de empatar 2-2 con Paraguay en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) Qatar viene de empatar 2-2 con Paraguay en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP)

Colombia vs. Qatar: alineaciones posibles

Colombia : D. Ospina, W. Tesillo, D. Sánchez, Y. Mina, S. Arias, M. Uribe, G. Cuellar, E. Cardona, R. Martínez, J. Rodríguez y Radamel Falcao.

DT: Carlos Queiroz.

Qatar: Saad Al Sheeb, Abdelkarim Hassan, Tarek Salman, Bassam Hisham, Pedro Miguel Correia, Akram Afif, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Hassan Al Heidos, Abdulaziz Hatem y Almoez Ali.

DT: Félix Sánchez Bas.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 16:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 16:30 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 18:30 horas vía TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 18:30 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 16:30 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 17:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 16:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 18:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 17:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 17:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 17:30 horas vía Tigo Sports



TE PUEDE INTERESAR: