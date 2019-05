Colombia vs. Polonia: Gol de Iván Angulo para el 1-0 en el Mundial Sub 20 [VIDEO] Iván Angulo anotó el primer gol en el Colombia vs. Polonia por la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20 que se juega en Polonia.

Mira el primer gol de Colombia. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA)