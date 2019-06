Colombia vs. Paraguay: gol de Gustavo Cuéllar que también se gritó en el Perú | VIDEO

El mediocampista de la selección Colombia, Gustavo Cuéllar, rompió el cero ante Paraguay este domingo en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, por la tercera fecha del grupo B de la Copa América.

Cuando pasábamos la media hora del partido, Cuéllar llegó hasta la última línea del área guaraní y sacó un disparo bajo y potente que se metió por entre los pies del golero Roberto Fernández.

Este tanto fue gritado también en el Perú, pues un empate o victoria de la selección Colombia clasifica de manera automática a la 'Blanquirroja' a los cuartos de final de la Copa América, como uno de los mejores terceros.

La primera fase del certamen culminará este lunes, con los partidos del grupo C entre Chile vs. Uruguay, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y Ecuador vs. Japón, en el Mineirao de Belo Horizonte.