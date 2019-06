Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Colombia vs. Nueva Zelanda este domingo 02 de junio, por los octavos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski Widzewa Lódź, desde la 1:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En Colombia y España, este encuentro será transmitido por la señal de RCN Nuestra Tele. En resto de Sudamérica vía DirecTV Sports. En México y Centroamérica por RCN y TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.

La selección Colombia buscará dar un paso más en su aventura en tierras polacas, ante una impredecible escuadra neozelandesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

Colombia vs. Nueva Zelanda - horarios en el mundo

13:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:30 horas en Venezuela, Bolivia

15:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Cuatro días después de su paseo triunfal ante Tahití (6-0), la selección Colombia Sub-20 se mide el domingo en Lodz con otro equipo de Oceanía de mayor entidad, Nueva Zelanda, por un puesto en los cuartos de final del Mundial de Polonia.



Los cuartos se antojan como 'la tierra prometida' para el combinado 'cafetero' tras haberse despedido en octavos en tres de sus cuatro últimas presencias en un Mundial Sub 20, y en el absoluto de Rusia 2018.



La última vez que Colombia Sub 20 se coló entre los ocho mejores fue en la edición del Mundial disputada en su suelo en 2011, cuando México les cortó el paso en cuartos.



En su anterior presencia, en 2005 en Países Bajos, la Argentina de Lionel Messi apeó en octavos a un equipo con Radamel Falcao o Cristian Zapata en sus filas.



En Turquía 2013 fue Corea del Sur la que se interpuso en su camino en octavos, y dos años después en Nueva Zelanda Colombia se despidió al caer contra Estados Unidos en esa misma ronda.



Ahora el rival será una Nueva Zelanda que se presenta como vigente campeona de la categoría en Oceanía, un título que debe verse con respeto pero sin temor, ya que Colombia viene de golear a Tahití, subcampeona del continente oceánico en una final que los 'Kiwis' 'sólo' ganaron por 1-0.



En Polonia, Nueva Zelanda se impuso en la primera fase a Honduras (5-0), a Noruega (2-0), y cayó 2-0 en la última fecha ante Uruguay, lo que le costó perder el primer puesto de la llave C.



Colombia también presenta un balance de dos victorias (Tahití y Polonia) y una derrota (Senegal) en la llave A, pero la goleada a Tahití con los tres goles de Juan 'El Cucho' Hernández han elevado la moral de la tropa de Arturo Reyes.



Aunque ante Senegal el equipo rindió por debajo de lo esperado, y sobre todo, fue criticado por ceder el balón y la iniciativa al subcampeón africano de la categoría.



"Nosotros por idiosincrasia nos gusta tener el balón, ser protagonistas del juego, pero no siempre se puede", indicó Reyes en la conferencia de prensa previa a medirse con los 'Kiwis'.



"El fútbol tiene momentos, hay momentos en que estaremos expectantes, dependiendo de lo que Nueva Zelanda proponga, y hay momentos en que tendremos que llevar la iniciativa del juego", aventuró.



"La posesión será compartida porque tanto Nueva Zelanda como Colombia saben utilizar el balón para llegar al arco", advirtió el asistente de Carlos Queiroz en la absoluta.



Reyes no podrá contar con el volante del Watford inglés Jaime Alvarado, baja por acumulación de amonestaciones, cuyo puesto podría estar ocupado por Gustavo Carvajal o Johan Carbonero.



Con información de AFP