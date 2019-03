Colombia vs. Japón EN VIVO por amistoso FIFA en Yokohama vía Caracol TV

Colombia vs. Japón EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Colombia vs. Japón, este viernes 22 de marzo, en partido amistoso FIFA, en el Nissan Stadium de Yokohama, desde las 5:20 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Caracol TV transmite este partido en exclusiva para suelo colombiano. En Japón vía NTV. Streaming internacional HD vía internet.

La selección de Japón enfrenta este viernes a su similar de Colombia en partido amistoso FIFA, que tendrá el debut de Carlos Queiroz como seleccionador de la escuadra sudamericana y que servirá a ambos combinados como preparación para la Copa América. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Luego de enfrentar a los nipones, la Selección Colombia marchará a Corea del Sur donde chocará contra el combinado local, en el estadio Copa del Mundo de Seúl, el próximo martes 26 de marzo.

Japón, luego de caer en la final de la Copa de Asia ante la sorprendente Qatar, se prepara para dar cara y mostrar una imagen aceptable en la Copa América Brasil 2019, a la que acude en calidad de invitada.

La selección del sol naciente integra el grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Chile, mientras que Colombia forma parte del grupo B con Argentina, Paraguay y Qatar, este último país también con carácter de invitado.

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, se vio obligado a hacer dos llamados de urgencia para suplir las bajas por lesión de David Ospina (Napoli) y Juan Fernando Quintero (River Plate): el arquero Álvaro Montero, del Deportes Tolima, y el extremo Yimmi Chará, del Atlético Mineiro, fueron los elegidos.

Queiroz aclaró que en esta fecha doble de amistosos sacará importantes conclusiones sobre el equipo que llevará a la cita en Brasil.

Colombia vs. Japón - horarios en el mundo

04:20 horas en México

05:20 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

06:20 horas en Venezuela, Bolivia

07:20 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

11:20 horas en España, Italia, Francia, Alemania

13:20 horas del en Catar y Arabia Saudita

18:20 horas del en China

19:20 horas del en Japón y Corea del Sur



Colombia vs. Japón - alineaciones probables

Japón : Higashiguchi; Sasaki, Tomiyasu, Shoji, Muroya; Yamaguchi, Shibasaki, Doan, Nakajima; Minamino y Kamada.



Colombia: Arboleda; Cristian Borja, Sánchez, Yerry Mina, Arias; Sánchez, Barrios, Lerma; James Rodríguez, Muriel y RadamelFalcao.

VIDEO: COLOMBIA VS. JAPÓN EN DATOS