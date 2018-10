Colombia vs. Estados Unidos chocarán en una partido amistoso internacional por la fecha FIFA en el Raymond James Stadium. El partido se disputará este jueves 11 de octubre desde las 18:30 horas (en los territorios peruanos y colombianos) y será transmitido por la señal de Caracol TV.

James Rodríguez, ausente por lesión en la pasada jornada doble de FIFA, regresó a la convocatoria del combinado 'cafetero'. El volante quiere olvidar los problemas diarios que vive en Bayern Munich y meterse de lleno en el equipo nacional.

Colombia vs. Estados Unidos: ¿a qué hora juegan el partido amistosos internacional por la fecha FIFA?

Perú - 18:30 horas

Colombia - 18:30 horas

Ecuador - 18:30 horas

México - 18:30 horas

Estados Unidos - 16:30 PT / 19:30 ET

Argentina - 20:30 horas

Chile - 20:30 horas

España - 1:30 horas (viernes 12 de octubre)

De hecho, el mediocampista de Colombia apunta a ser titular en el duelo frente a Estados Unidos. El ex Real Madrid se reencontrará con Radamel Falcao en la ofensiva del equipo que se quedó en cuartos de final del pasado Mundial.

La federación colombiana no ha nombrado un seleccionador permanente, tras la decisión de José Pékerman de no seguir en el cargo, y mientras tanto le encomendaron la tarea al DT de la sub 20 Arturo Reyes.

Colombia cumplió con buenas actuaciones en los duelos contra Venezuela (victoria por 2-1) y Argentina (empate 0-0). Por ello, los medios locales han deslizado la posibilidad de ver a Reyes como el técnico de la absoluta.

Por su lado, Estados Unidos perdió a Christian Pulisic, figura de la selección y volante del Borussia Dortmund, por un desgarro en la pantorrilla. El jugador fue desafectado de la lista para la fecha doble.

Dave Sarachan, seleccionador de los estadounidenses, apostará por la juventud de Tim Weah del PSG en la delantera del equipo nacional. El jugador de los galos compartirá roles con Bobby Wood del Hannover 96.

El técnico de Estados Unidos ha llamado a Michael Bradley, mediocampista de 31 años de edad, quien no era considerado desde hace un año. El jugador del Toronto FC sería titular para aportar la experiencia al once.

Colombia vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Colombia : David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Guillermo Cuadrado, Juan Quintero o Luis Muriel, James Rodríguez; Radamel Falcao.



Estados Unidos: Brad Guzan o Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Cameron Carter-Vickers, Matt Miazga, Antonee Robinson; Wil Trapp, Kelly Acosta, Michael Bradley, Julian Green; Tim Weah y Bobby Wood.