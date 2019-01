Colombia vs. Brasil EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 vía Movistar Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre las selecciones de Colombia vs. Brasil este sábado 19 de enero en el estadio El Teniente de Rancagua, por una nueva jornada del grupo A del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, desde las 3:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes en Perú, en Argentina por TyC Sports, en Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium.



Brasil debuta este sábado en el Sudamericano Sub 20 de Chile ante una selección colombiana que cayó en la primera jornada y necesita puntuar para no poner en peligro el pase al hexagonal final del torneo.



Los brasileños, que descansaron en la primera jornada del grupo A, se estrenarán en la ciudad chilena de Rancagua con el ariete Rodrygo al frente.



El habilidoso extremo del Santos, que se incorporará próximamente al Real Madrid, es la principal estrella del equipo dirigido por Carlos Amadeu ante la ausencia de Vinicius, que no obtuvo permiso del club blanco para disputar el campeonato.



La Canarinha sub 20 pretende empezar con buen pie su andadura en un torneo que no levanta desde el 2011 (Perú), pese a que domina el historial de la competición con 11 títulos.



La selección de Colombia, en tanto, llega al duelo en una situación algo más delicada después de caer este jueves ante Venezuela por 1-0.



Una nueva derrota de los cafeteros pondría en riesgo las opciones de meterse entre los tres primeros del grupo que disputarán el hexagonal final que, a su vez, dirimirá las cuatro selecciones que obtienen los billetes para el Mundial de Polonia de este año.



Arturo Reyes, el seleccionador colombiano, aseguró que el debut frente a Venezuela, pese a la derrota, le dejó buenas sensaciones para encarar el duelo ante otro rival de entidad como Brasil.

Colombia vs. Brasil - horarios en el mundo

14:10 horas en México

15:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:10 horas en Venezuela, Bolivia

17:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:10 horas en Brasil

21:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:10 horas en Catar y Arabia Saudita

04:10 horas del domingo en China

05:10 horas del domingo en Japón y Corea del Sur.



Colombia vs. Brasil - alineaciones probables

Colombia : Kevin Mier; Andrés Felipe Reyes, Hayen Palacios, Carlos Cuesta; Yeiler Goéz, Iván Angulo, Yeison Tolosa, Gustavo Carvajal, Brayan Vera; Rivaldo Correa y Johan Carbonero. Entrenador: Arturo Reyes.



Brasil: Gabriel Brazão; Matheus Thuler, Lucas Ribeiro, Vitinho, Vitão; Emerson, Luan, Marcos Bahia; Tete, Lincoln y Rodrygo. Entrenador: Carlos Amadeu.



Árbitro: por confirmar.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 17:10 local (15:10 de Perú y 20:10 GMT).



Con información de EFE