Colo Colo vs. River Plate en vivo se enfrentan en el Monumental de Santiago este miércoles 27 de abril por la Fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Este duelo emocionante tendrá cara a cara a los dos equipos que marchan en lo más alto de la tabla de posiciones con dos victorias en la misma cantidad de partidos disputados, por lo que podría ser un punto de quiebre para encaminar a alguno de los dos clubes a la siguiente fase del torneo. Aquí te contamos cuáles son los horarios, canales de transmisión y dónde puedes seguirlo minuto a minuto.

PREVIA DEL COLO COLO VS. RIVER PLATE

Para más igualdad en la previa, ambos equipos llegarán a la cita tras empatar sus respectivos partidos en las ligas locales. Colo Colo tuvo ardua tarea para igualar 1-1 contra Universidad Católica a domicilio en la liga de Chile, en un partido tenso en el campo y en las gradas. River cedió en casa también un 1-1 frente a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga argentina.

Nada se guardó el técnico albo en la liga este fin de semana para seguir líder en Chile pese a la importante cita de Libertadores. “La idea es mantenernos arriba en ambos frentes, haremos lo posible para llegar lo más lejos y estar cerca de una clasificación en la Copa Libertadores”, señaló el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros.

Los argentinos llegan a Santiago tras un pequeña mala racha. El empate ante Tucumán no remedia la derrota previa ante Talleres, que rompió una racha de cinco victorias consecutivas entre torneo local y Libertadores. “Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el culo. No le escapo a la autocrítica: no podemos jugar como jugamos hoy”, señaló el técnico Marcelo Gallardo al término de las tablas ante Tucumán.

COLO COLO VS. RIVER PLATE: CANALES DE TRANSMISIÓN

Para ver el partido Colo Colo vs. River Plate de la Copa Libertadores en Chile puedes verlo a través del canal Fox Sports mientras que en Argentina la transmisión estará a cargo de ESPN. Estos son los dos únicos canales de TV que llevarán a tus pantallas el partido por la Fecha 3 de Copa Libertadores 2022.

¿A QUÉ HORA JUEGAN COLO COLO VS. RIVER PLATE?

En Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela podrás verlo desde las 8:00 p.m.

En Argentina y Uruguay la transmisión del partido arranca desde las 9:00 p.m.

En Perú, Colombia, México y Ecuador puedes ver el Colo Colo vs. River Plate desde las 7:00 p.m.

En Estados Unidos hay 3 horarios: 7:00 p.m. (CT) - 8:00 p.m. (ET) - 5:00 p.m. (PT).

¿DÓNDE VER ONLINE EL PARTIDO COLO COLO VS. RIVER?

La Copa Libertadores es sin duda alguna una de las competiciones más vistas por la afición futbolera. Asimismo con el paso de los años este evento se ha ido revolucionando y con la llegada de la plataforma de streaming, se optó por comprar los derechos de este y otras ligas importantes. Pero, ¿cómo ver la Copa Libertadores en Star Plus? Primero deberás suscribirte en la página oficial de Star+ y una vez ingresado al portal, podrás encontrar los partidos en vivo y las repeticiones más llamativas de la semana.

COLO COLO VS. RIVER PLATE: FORMACIONES PROBABLES

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pávez, Pablo Solari, Leonardo Gil, Gabriel Costa; Martín Lucero.

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez y Matías Suárez.