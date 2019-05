Las claves del Real Madrid: Courtois, los goles de Mariano y la vuelta de Vinicius

El debate de la portería con el guiño de Zinedine Zidane a Thibaut Courtois repitiendo titularidad, los goles de Mariano ante la búsqueda de un 9, la deseada vuelta del brasileño Vinicius o el desplome de Isco y Marco Asensio marcan las claves en la actualidad del Real Madrid.



1. Un guiño a Courtois

La decisión en la portería que debía tomar Zidane ante el Villarreal dejaría pistas en una situación en la que el técnico se niega a revelar nada antes de hablar a final de temporada con los dos protagonistas principales. Se esperaba rotación con Keylor Navas y Thibaut Courtois en condiciones de jugar pero el técnico apostó por el belga, dándole continuidad por primera vez desde su regreso y frenando en seco las especulaciones sobre su elección final. Como dijo un día, en la portería "puede pasar de todo" porque la reacción del jugador que reciba el rol de suplente para el próximo curso es imprevisible. Keylor ya ha dejado entrever que no aguantará otro año con la inestabilidad actual y Courtois acaba de llegar, es apuesta del club y tiene poca intención de cambiar de aires tras lograr su sueño de fichar por el Real Madrid. Fue un guiño significativo a un jugador que desde el 5 de marzo, la noche negra ante el Ajax, no jugaba en el Santiago Bernabéu y desde el 10 de marzo no disfrutaba de dos partidos seguidos.



2. Mariano, goles ante la búsqueda de un 9



Delantero joven, nueve puro, sin una cláusula prohibitiva ni un sueldo que le sitúe entre los mejores pagados de la plantilla. Los patrones de búsqueda de un delantero centro de la directiva del Real Madrid que desvían las miradas a Luka Jovic o Krzysztof Piatek, son los mismos que presenta Mariano Díaz. Las lesiones de esta temporada y la falta de oportunidades con los tres entrenadores que han pasado por el banquillo blanco este curso, han provocado que el delantero hispano-dominicano no haya cumplido las altas expectativas en su regreso. El descaro al elegir el 7 que dejaba una leyenda como Cristiano Ronaldo, no ha tenido continuidad sobre el terreno de juego hasta que la lesión de Karim Benzema le abre las puertas de la titularidad en dos jornadas consecutivas. Respondió con goles de puro punta al Villarreal y un mensaje claro mostrando su deseo de seguir para que no se busque fuera lo que puede estar en casa.



3. La deseada vuelta de Vinicius



El madridismo esperaba con ganas al único jugador que esta temporada le ha levantado del asiento y provocó algo de ilusión en una época de la temporada en la que Santiago Solari abrió la puerta a su irrupción. Zidane no lo ha hecho hasta que no lo ha visto en perfectas condiciones. No jugaba desde el 5 de marzo, cuando cayó lesionado ante el Ajax, y regresó como si no hubiese pasado el tiempo. Dejando descaro cada vez que recibió el balón, velocidad y un gesto de 'espaldinha' que aumentó la ovación que le acompañó en su vuelta y sin mejorar su puntería en la ocasión que tuvo para marcar. Se está jugando la Copa América en los pocos minutos que tiene hasta el final de temporada.



4. El desplome de Isco y Asensio



Zidane apostó por ellos cuando regresó al banquillo madridista pero el paso de los partidos los ha vuelto a borrar del equipo titular. Actuaciones como la que tuvieron ante el Villarreal cuando saltaron al césped no ayudan a decidir al técnico francés. El Real Madrid ganaba 3-1 y quedaba media hora para certificar una goleada que al menos haga olvidar la pobre imagen dejada en Vallecas. Lejos de reactivar a su equipo, el ingreso de Isco y Marco Asensio lo desconectó, acabó encajando un tanto en el tiempo añadido y el equipo terminó pidiendo la hora. Molestó a Zizou que no ha encontrado en ninguno de los dos jugadores con los que contaba para la próxima temporada, el rendimiento deseado. Fueron reprendidos por la grada.



5. El crecimiento de Valverde



Es la figura, junto a Brahim Díaz, que más ha crecido gracias a los minutos con los que premia su trabajo Zidane. Fede Valverde se va haciendo hueco en el centro del campo del Real Madrid. Corriendo lo que otros no corren, dejando todo en cada balón y exhibiendo compromiso con la camiseta. Zizou muestra sus gustos al apartar a Marcos Llorente, sin atender a su progresión cuando tuvo continuidad esta temporada, y apostando por el centrocampista uruguayo que se está ganando seguir en la plantilla de la próxima temporada. Frente al Villarreal brilló y salvó, con un gran despliegue físico y un rendimiento que contrastó con la imagen de un Casemiro errático, con dos graves errores en salida, en la zona donde un medio centro nunca puede perder un balón. Uno costó un gol y otro lo salvó Courtois.



Con información de EFE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: