Se puso 'blondie’. Claudio Pizarro sorprendió a sus seguidores e hinchas del Werder Bremen al presentarse a los entrenamientos de este martes con el cabello teñido de rubio, un radial cambio de look que no pasó desapercibidoy fue comentado y celebrado por sus seguidores a través de las redes sociales.

A través de una historia en su cuenta oficial en Instagram, el exdelantero de Alianza Lima, Bayern Múnich y Chelsea se dejó ver junto al estilista que cambió su apariencia. “Ir rubio o ir a casa. Hecho”, agregó el Bombardero de los Andes como descripción junto a la fotografía compartida. El hecho, como era de esperarse, provocó miles de reacciones en redes sociales.

El cambio del 'look' de Pizarro.

“Probablemente solo se quería parecer a mí. Estaba un poco sorprendido esta mañana, pero a ‘Piza’ (Pizarro) le queda bien cualquier look”, destacó entre risas el holandés Davy Klaassen, volante del Werder Bremen, en la conferencia de prensa previa al encuentro del cuadro alemán ante Schalke 04 por la duodécima jornada de la Bundesliga, programado para este sábado.

Comparado con Lionel Messi

El cambio de look de Claudio Pizarro tampoco pasó desapercibido para Werder Bremen, que hasta lo comparó con Lionel Messi. El argentino también lució el cabello rubio hace unos años.

“Ya no es solo jugando al fútbol. Está al nivel de Messi”, escribió el club en su cuenta en Twitter.

¿Qué será del futuro de Claudio Pizarro?

Ante la pregunta de culminar sus días de futbolista en algún club fuera de Alemania, ya sea China, Estados Unidos u otro país, en una entrevista para Bundesliga en español, Pizarro confesó que “no, de ninguna manera. Creo que perdí la oportunidad de ir allá. Creo que es hora de colgar las botas”.

“Me siento bien aquí. Empecé aquí y quiero terminar aquí. Me siento muy cómodo en todos los estadios y muy agradecido con todo el mundo, porque siempre he sido muy bien recibido. Y donde más me siento como en casa es en los estadios donde he jugado por más tiempo, como el Weserstadion y el Allianz Arena. Me siento bien y espero que siga así”, admitió.

Claudio Pizarro ha sumado 20 temporadas en la Bundesliga, donde ha acumulado seis títulos de este torneo, así como otros palmares, como una UEFA Champions League con Bayer Munich en la temporada 2012/2013, así como el subcampeonato de la UEFA Europa League 2008/2009.